إيران والعراق.. إبرام عقدين وتسوية مستحقات توريد الكهرباء

أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان عن التوصل لاتفاق لإبرام عقدين في مجال تحسين وتطوير صناعة الكهرباء في العراق.

وأوضح الوزير الإيراني بعد لقائه نظيره العراقي ماجد حنتوش أمس الثلاثاء، الذي يزور طهران ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي مضطفى الكاظمي، أن العقدين يتعلقان بالحد من التلف بشبكة توزيع الكهرباء في محافظتي النجف وكربلاء، وتصليح محولات التوزيع في العراق، مشيرا إلى أنه تم التوصل لاتفاق نهائي بخصوصهما وسيتم توقيعهما.

وحول مستحقات توريد الكهرباء للعراق بين الوزير الإيراني، أنه تم الاتفاق على دفع جزء من المستحقات اعتبارا من نهاية شهر يوليو الجاري.

المصدر: "فارس"