الطيران السعودي يتحدث حول موعد استئناف الرحلات الدولية

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إنه لا تاريخ محددا بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية.

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وأكدت الهيئة في بيان مقتضب أمس الثلاثاء، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن القرار يأتي وفقا لتقييم الجهات المختصة.

وأهابت الهيئة بالجميع أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي 9 مارس الماضي، أوقفت السعودية رحلات الطيران الدولية، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبعد 71 يوما، أعادت الرحلات الجوية الداخلية في 11 مطارا من أصل 28 في مختلف أنحاء المملكة، يوم 31 مايو.

ووصل إجمالي المصابين بالوباء في السعودية إلى 255 ألفا و825 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2557.

تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.

وتهيب الهيئة بالجميع أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية. — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) July 21, 2020

المصدر: RT