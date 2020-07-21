العراق يواصل ضخ النفط فوق هدف "أوبك+"

أفادت بيانات شحن بحري ومصادر بالقطاع، اليوم الثلاثاء، بأن صادرات العراق من النفط الخام ارتفعت منذ بداية يوليو الجاري بالرغم من اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج.

ويشير ذلك إلى أن العراق، الذي يعد ثاني أكبر مصدر في "أوبك"، ما زال يسجل أداء دون المطلوب بموجب تعهده في اتفاق "أوبك+".

وبلغ متوسط صادرات العراق من جنوب البلاد في أول 20 يوما من يوليو الجاري 2.70 مليون برميل يوميا، بحسب البيانات، وذلك دون تغيير عن الأرقام الرسمية لشهر يونيو الجاري للصادرات من جنوب العراق.

وتشير بيانات يوليو الجاري إلى أن العراق ما زال بعيدا بعض الشيء عن الوفاء بتعهداته ويصدر بما يفوق كثيرا ما يشير إليه برنامج تحميل لشهر يونيو الماضي.

وأبلغ العراق "أوبك+" أنه سيعوض إنتاجه الزائد في مايو ويونيو 2020 عبر القيام بخفض أكبر في الشهور اللاحقة.

المصدر: "رويترز"