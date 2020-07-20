الهند.. تراجع كارثي في الطلب على الذهب

انخفضت مشتريات الهند من الذهب، من الخارج في أبريل - يونيو 2020، بنسبة 94٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز"، اليوم الاثنين عن وزارة التجارة الهندية: "في أبريل - يونيو من هذا العام، انخفضت واردات الذهب الهندية بنسبة 94٪، لتصل إلى 688 مليون دولار، بسبب انخفاض الطلب المحلي على المعدن الأصفر.

وفي عام 2019، وخلال نفس الأشهر، استوردت الهند ذهبا بقيمة 11.5 مليار دولار".

واعتبارا من ديسمبر عام 2019، أظهر استيراد الذهب في هذه الدولة نموا سلبيا.

وأدى الانخفاض في المشتريات الهندية من الخارج، من الذهب والنفط والمنتجات الصناعية والسلع الأخرى، إلى انخفاض إجمالي صادرات الهند في يونيو بنسبة 47.5٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، أي إلى 21.1 مليار دولار.

وفي ذات الوقت، حدث تباطؤ في وتيرة تقلص التصدير في يونيو بنسبة 12.4٪ مقارنة بشهر مايو من هذا العام.

ونتيجة لذلك، حققت الهند فائضا في التجارة الخارجية لأول مرة منذ 18 عاما.

تعتبر الهند إحدى أكبر مستوردي الذهب في العالم. وتراوحت كمية مشترياتها السنوية من هذا المعدن الثمين بين 800 و 900 طن.

المصدر: تاس