أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي

تراجعت أسعار النفط اليوم مع تنامي الضبابية حول التعافي العالمي للطلب على الوقود، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات كوفيد-19 في عدة دول مع تأهب منتجين كبار لتخفيف القيود على الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بنسبة 0.3% إلى 43.26 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينيتش، وتراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 40.71 دولار.

وكان الخامان قد انخفضا 1% الخميس بعد أن اتفقت دول "أوبك+" على تقليص تخفيضات الإمدادات البالغة من 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.

ويبطئ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا تعافي استهلاك الوقود بعد تخفيف إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة ودول أخرى، مما يثير مخاوف من أن تعافي الاستهلاك من أثر الجائحة قد يستغرق سنوات.

المصدر: "رويترز"