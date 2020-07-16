مجموعة من النواب الأمريكيين تؤيد فرض عقوبات على مشروعين روسيين للغاز

أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن تأييدها لفرض عقوبات على مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وجاء في رسالة، وقع عليها اثنان من النواب الديمقراطيين و7 من الجمهوريين، أن أي شركة تدعم المشروعين "يجب أن تواجه العواقب".

واعتبر النواب مشاركة الشركات الأوروبية في المشروعين دعما لجهود موسكو الرامية إلى "استخدام موارد الطاقة كسلاح"، على حد تعبيرهم.

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وكان وزير الخارجية الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد طالب الشركات الأوروبية المشاركة في مشروع "السيل الشمالي-2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق بالانسحاب منه، مهددا بـ "العواقب" إن لم تقم بذلك.

واعتبرت الخارجية الروسية تصريحات بومبيو ضغطا سياسيا على الشركات.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2"، معتبرة اياه "تهديدا" على أمن أوروبا. كما ينظر المشرعون الأمريكيون في توسيع العقوبات ضد المشروع وفرض عقوبات على مشروع "السيل التركي" للغاز.

المصدر: نوفوستي