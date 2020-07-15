وزير الطاقة السعودي: تخفيضات النفط الفعلية في أغسطس ستتراوح من 8.1 مليون إلى 8.2 مليون برميل يوميا

صرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن "أوبك+" تتحرك صوب مرحلة مقبلة من اتفاق خفض إنتاج النفط، إذ من المتوقع أن تخفف المجموعة التخفيضات بفضل تعافي الطلب.

وقال وزير الطاقة السعودي، عقب نهاية اجتماع "أوبك+" يوم الأربعاء، إن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يوميا بفضل خطة تعويض تصوغها البلدان، التي كان لديها فائض إنتاج في الشهور السابقة.

إقرأ المزيد

وأشار الوزير إلى أن تخفيضات النفط الفعلية في شهر أغسطس ستتراوح من 8.1 مليون إلى 8.2 مليون برميل يوميا.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الصادرات السعودية لن تزيد في أغسطس، حيث سيجري استهلاك الإنتاج الإضافي محليا.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن أسعار الخام الحالية ليست إيجابية لصناعة النفط.

وبين أنهم سيجرون في شهر ديسمبر 2020 مراجعة للفترة الزمنية التي ستستمر فيها تخفيضات النفط.

وأفاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، بأن التوازن يعود تدريجيا إلى أسواق النفط العالمية بعد الصدمات التي شهدتها أثناء الإغلاقات التي فرضتها الحكومات حول العالم لاحتواء فيروس كورونا.

وأضاف بيرول أنه من المتوقع أن تستقر أسعار النفط حول 40 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة.

جدير بالذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+" وافقت على توصيات لتخفيف التخفيضات الإنتاجية بدءا من أغسطس.

المصدر: وكالات