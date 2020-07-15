وزير الطاقة السعودي: نتحرك صوب المرحلة القادمة من اتفاق خفض إنتاج النفط

صرح وزير الطاقة السعودي، بأن "أوبك+" تتحرك صوب المرحلة القادمة من اتفاق خفض إنتاج النفط، في إشارة إلى أن تخفيضات الإنتاج ستتقلص من 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+"، "إننا نتحرك صوب المرحلة القادمة من اتفاق خفض إنتاج النفط".

وأضاف الوزير، أن التخفيضات الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يوميا، مشددا على أن تخفيف التخفيضات سيتم استيعابه مع استمرار تعافي الطلب.

وفيما يتعلق بصادرات السعودية من النفط، قال وزير الطاقة السعودي، إنه "لا زيادة في صادرات النفط السعودية في أغسطس (المقبل)".

وتخفض دول مجموعة "أوبك+" إنتاجها النفطي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام.

وبعد يوليو الجاري، سيتم تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل، بموجب اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته دول "أوبك+" في أبريل الماضي.

وانعقد اليوم بواسطة تقنية الفيديو الاجتماع العشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول "أوبك+"، بمشاركة وزيري الطاقة الروسي والسعودي.

وقرار الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق "أوبك+"، أي تقليص التخفيضات بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا من مطلع أغسطس المقبل، جاء متوافقا مع توقعات الخبراء.

وخاصة بعدما ذكر الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو هذا الأسبوع أن سوق النفط تقترب من تحقيق توازن.

ويوم الثلاثاء، قالت "أوبك" إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 بعد هبوطه بواقع تسعة ملايين هذا العام.

المصدر: وكالات