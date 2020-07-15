مصر.. الاستعداد لتشغيل عربات السكك الحديد الروسية الجديدة (صور)

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا للحظة الاستعداد لتشغيل عربات السكك الحديدية التي حصلت عليها مصر من روسيا في صفقة هي الأكبر من نوعها في تاريخ مصر.

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وقالت وسائل الإعلام الروسية إن هيئة السكة الحديدية وزعت عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية مغطاة بأعلام مصر والورود وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير النقل كامل الوزير، وذلك استعدادا لتشغيلها على الخطوط الرئيسية.

وستصبح أول قطارات روسية تنضم لأسطول قطارات الهيئة لتعمل ضمن أسطولها المكون من قطارات إسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية، وذلك ضمن تعاقد الهيئة مع شركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية لتصنيع وتوريد للهيئة 1300 عربة مكيفة وعادية.

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وستعمل مصر على تشغيل أول عربات روسية جديدة وصلت وتضم 33 عربة تشمل 22 عربة وصلت منذ أيام و10 عربات وصلت نهاية الأسبوع الماضي وعربة نموذج وصلت منذ أسابيع ويجرى تجربتها واختبارها وتشغيلها بدون ركاب للتأكد من إجراءات السلامة بها.

وتتميز العربات الـ33 بأنها ذات تهوية ديناميكية وتكون 3 قطارات، وأن هناك اتجاه لتشغيلها بدون ركاب حتى بداية أغسطس، ضمن التجارب التي تجرى على العربات الجديدة للتأكد من إجراءات السلامة بها، على أن تبدأ في نقل الركاب مع بداية أغسطس.

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وسيكون سعر تذاكر أول 3 قطارات روسية مختلف عن أسعار تذاكر القطارات العادية القديمة المماثلة لها، وأن المخطط زيادتها بالمقارنة بأسعار تذاكر القطارات القديمة بنسبة تتراوح بين 20و30%.

المصدر: اليوم السابع