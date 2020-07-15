"أبل" تنجو من ضريبة قيمتها 15 مليار دولار

أحرزت شركة "أبل" نصرا كبيرا اليوم الأربعاء بعدما رفضت ثاني أعلى محكمة أوروبية أمرا من المفوضية الأوروبية بتغريم الشركة 13 مليار يورو (15 مليار دولار) هي قيمة ضريبة إيرلندية متأخرة.

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وقال القضاة إن المفوضية الأوروبية أخطأت في قولها إن الشركتين الإيرلنديتين التابعتين لأبل، وهما "أبل سيلز انترناشونال" و"أبل أوبريشنز يروب"، حصلتا على مزايا اقتصادية مختارة، وبالتالي مساعدة حكومية.

ورحبت أبل بالحكم وقالت إن القضية لا تتعلق بمقدار الضريبة التي تدفعها، وإنما أين يجب عليها دفعها.

من جهتها، قالت إيرلندا، التي قدمت طعنا على قرار المفوضية الأوروبية، سوية مع أبل، إنها أوضحت دائما أنها لم تمنح الشركة الأمريكية أي معاملة خاصة.

وفي الأمر الصادر قبل 4 أعوام، قالت المفوضية الأوروبية إن أبل استفادت من مساعدة حكومية على نحو غير قانوني، عبر حكمين متعلقين بالضرائب في إيرلندا، خفضا عبئها الضريبي على نحو صوري، على مدى أكثر من عقدين إلى 0.005 بالمئة في 2014.

(الدولار=0.8793 يورو)

المصدر: رويترز