برلماني ألماني يدعو الكونغرس الأمريكي لعدم توسيع العقوبات ضد "السيل الشمالي-2"

دعا رئيس لجنة شؤون الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني، كلاوس إرنست أعضاء الكونغرس الأمريكي لعدم توسيع العقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

ووجه إرنست رسالة إلى الكونغرس، قال فيها "إنكم ستتصدون طبعا للمحاولات للتدخل في الشؤون الداخلية لتكساس أو ويسكونسين أو بنسلفانيا. وأوروبا بدورها تأمل بأنكم ستحترمون القرارات المتخذة في الاتحاد الأوروبي بطريقة ديمقراطية".

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وأشار إرنست إلى أن سياسة العقوبات الأمريكية تعرض للخطر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتضر بسمعة الولايات المتحدة، مضيفا أن المخاوف من زيادة اعتماد ألمانيا على روسيا بنتيجة تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" غير مبررة.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس مشروع قرار حول توسيع العقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2"، وهو ينص بفرض عقوبات على جميع السفن المشاركة في مد أنابيب "السيل الشمالي-2" وعلى الجهات التي تدير تلك السفن.

المصدر: نوفوستي