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الحكومة الروسية تخصص ضمانات بمليار دولار لـ"أيروفلوت"

مال وأعمال

الحكومة الروسية تخصص ضمانات بمليار دولار لـ
Sputnik Алексей Филиппов
الحكومة الروسية تخصص ضمانات بمليار دولار لـ"إيروفلوت"
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خصصت الحكومة الروسية ضمانات حكومية بقيمة 70 مليار روبل (نحو مليار دولار) للحصول على قروض بنكية للناقلة الوطنية الروسية "أيروفلوت"، التي تعد أكبر شركات الطيران الروسية.

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وجاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع مدير الشركة الروسية، فيتالي سافيلييف.

ودعا ميشوستين "أيروفلوت" للعمل على تنمية قطاع السياحة الداخلية في روسيا والعمل على نقل المواطنين داخل روسيا.

ويعد قطاع الطيران أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

(الدولار = 71 روبلا)

المصدر: "نوفوستي"

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