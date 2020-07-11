حكومة دبي تعلن حزمة تحفيزية جديدة لمساعدة الاقتصاد في زمن كورونا

أعلن ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تخصيص حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا.

وذكر ولي عهد دبي على حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. اعتمدنا اليوم حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم.. نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات".

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. اعتمدنا اليوم حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم.. نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات.. pic.twitter.com/Gpgih3Ut78 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 11, 2020

ولفت إلى أن حكومة دبي اعتمدت ضمن الحزمة الجديدة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر العام الجاري، بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأكد الشيخ حمدان إصدار توجيهات بالإسراع في دفع المستحقات المالية للمقاولين وكذلك رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها، على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة.

كما تم اعتماد مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية حتى نهاية ديسمبر المقبل.

واستطرد قائلا: "نثق في مرونة ومتانة اقتصادنا.. نقف صفا واحدا مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة بسرعة كبيرة.. حريصون على عودة الأعمال لطبيعتها بأسرع وقت ونؤكد مواصلة التزامنا لدعم كافة القطاعات الاقتصادية".

المصدر: RT