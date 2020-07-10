توقعات بانكماش اقتصاد دبي 11% في 2020

حذرت "ستاندرد آند بورز غلوبال" من أن اقتصاد دبي يتجه صوب انكماش بنسبة 11% هذا العام، كما خفضت التصنيف الائتماني لشركتي عقارات من بين كبرى الشركات في الإمارة إلى وضع عالي المخاطر.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إن دبي، مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط، تضررت بشدة جراء التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، وتتجه صوب انكماش اقتصادي يفوق تقريبا أربعة أمثال ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.

وكتب محللو الوكالة في مذكرة: "نتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 11 بالمئة في 2020، مما يفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في 2015".

وأضافوا أن العجز المالي للإمارة من المتوقع أن يتضخم إلى نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيف "إعمار" العقارية، أكبر شركة عقارات في الإمارات والتي شيدت برج خليفة بدبي، أطول برج في العالم، خفضته إلى (‭BB+‬) وهو تصنيف عالي المخاطر من درجة جديرة بالاستثمار.

وقالت إنها تتوقع تراجع أرباح "إعمار" بما يتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة في 2020، وهبوط إجمالي الإيرادات بين 15-20 بالمئة، بينما من المتوقع أن يكون التعافي المرتقب في العام القادم جزئيا فحسب.

كما خفضت الوكالة تصنيف مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، وهي وحدة تابعة للشركة التي تدير المركز المالي العالمي لدبي، وهو منطقة حرة، خفضته إلى (‭BB+‬) من (‭BBB-‬).

وقال محللو الوكالة "نتوقع تدهور ميزانية دبي، مما يقلص قدرتها على تقديم دعم مالي استثنائي للكيانات المرتبطة بها".

المصدر: "رويترز"