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سوريا.. طابور جديد للحصول على علبة تبغ

مال وأعمال

سوريا.. طابور جديد للحصول على علبة تبغ
RT
طابور للحصول على التبغ في مدينة اللاذقية السورية
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يدخل الازدحام للحصول على علبة تبغ حياة السوريين وسط أزمة في ارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية.

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وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر ازدحاما شديدا للحصول على التبغ في مدينة اللاذقية السورية، ويظهر في الصور المتداولة صف طويل من الأشخاص أمام "المركز السوري للتبغ" في شارع الأمريكان في المدينة، للحصول على حصة من التبغ التي تباع في السوق بأكثر من ضعف سعرها الرسمي.

سوريا.. طابور جديد للحصول على علبة تبغ
RT
طابور للحصول على التبغ في مدينة اللاذقية السورية

وكانت المؤسسة العامة للتبغ ذكرت أنه تم إبرام اتفاق بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسويق منتجات الأولى، بما فيها التبغ، عبر منافذ المؤسسة السورية للتجارة، وحسب السعر الرسمي.

واعتاد السوريون مشاهد الطوابير على الغاز، والخبز، والمواد التموينية، والبنزين.

أسامة يونس

المصدر: RT

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