إلزام المغتربين السوريين بتصريف 100 دولار لدى وصولهم الأراضي السورية

قررت الحكومة السورية إلزام كل سوري مغترب بتصريف مبلغ يعادل 100 دولار أمريكي لدى وصوله الأراضي السورية.

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ووفق القرار الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، فإن على السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصرا إلى الليرات السورية، وفقاَ لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران.

RT

واستثنى القرار رقم 46 بتاريخ 8/7/2020، من أحكامه السوريين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة.





ويبدأ تطبيق القرار بدءا من الشهر القادم.

أسامة يونس

المصدر: RT