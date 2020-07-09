ناقلة نفط جديدة تتجه نحو ليبيا

كشف مصدران بقطاع الشحن البحري وبيانات تتبع سفن، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط "كريتي باستيون" تتجه نحو ميناء السدر النفطي الليبي بعد إعادة فتحه في الآونة الأخيرة.

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والناقلة وهي من طراز "أفراماكس" هي الثانية التي تتجه إلى الميناء بعد "دلتا أوشن" التابعة لشركة "يونيبك" والتي تنتظر السماح لها بالتحميل.

ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأربعاء حالة القوة القاهرة التي كانت مفروضة على تحميلات الخام من ميناء السدر بعد إغلاق استمر ستة أشهر. لكن حراسا محليين منعوا استئناف التحميل.

المصدر: "رويترز"