في أول اكتشاف من نوعه منذ 20 عاما.. العثور في روسيا على 4 قطع مميزة من الزمرد الخام

تم العثور، في منجم الزمرد الوحيد في روسيا – منجم ماريانسكي التابع لمقطع مالشيفسكي، على أربع على 4 قطع من الزمرد الخام وزنها الإجمالي 5 كلغم، قد تصل قيمتها إلى 40 ألف دولار.

وقال مصدر في في إدارة المنجم التابع لشركة "روستيخ" الحكومية: "هذا هو أول اكتشاف جماعي لأحجار من هذه النوعية خلال السنوات العشرين الأخيرة".

ويتراوح وزن أحجارالزمرد الأربعة، التي تم العثور عليها في المنجم، من 1 كلغم إلى 1.5 كلغم ، وقيمتها من 7 آلاف دولار إلى 11 ألف دولار، وللحجارة شكل صحيح ولون أخضر داكن وهي من الفئة الجيدة.

في الوقت الراهن، يتم تقييم قيمة هذه الأحجار، في مؤسسة "غوخران" (المؤسسة الحكومية لتشكيل موجودات الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة) في روسيا. وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن بيعها.

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة Rostec-Capital ، كيريل فيدوروف، في الأشهر الستة الأولى، تم اكتشاف ستة أحجار زمرد - وهذا أكثر من عام 2019 بأكمله، وأكثر بمرتين من عام 2018.

المصدر: تاس