توقعات بارتفاع ملحوظ في سعر اليورو

توقع خبير اقتصادي أن يبلغ اليورو 1.20 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك إذا توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي من تداعيات أزمة كورونا.

وعززت محادثات صندوق للتعافي يهدف للمساعدة في إنعاش الاقتصادات الأكثر تضررا بفعل فيروس كورونا، وعلى الأخص إيطاليا وإسبانيا، آمال التضامن في التكتل الذي يستخدم العملة الموحدة، واحتمال حدوث انتعاش اقتصادي سريع، مما دفع الأصول الأوروبية للارتفاع في الأشهر الأخيرة.

وقال جيفري ساكس رئيس استراتيجية الاستثمار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "سيتي برايفت بنك"، خلال عرض لتوقعات البنك: "نعتقد أن اليورو سيرتفع قليلا على مدى الأشهر الستة المقبلة لأسباب من بينها الموافقة على صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي.. ليس لمستوى 1.20 دولار تماما، لكنه تحرك في ذلك الاتجاه".

وأضاف: "هوامش السندات الثانوية ستنكمش أكثر، لقد انكمشت في الستة أشهر الماضية، ونعتقد أنها قد تنكمش إلى نطاق 70-90 نقطة أساس بسبب أن المخاطر المتعلقة بإيطاليا وإسبانيا ستنخفض فور أن تتلقيا تحويلات مالية من (دول) أساسية في أوروبا".

وجرى تداول اليورو عند نحو 1.12 دولار اليوم الجمعة، بعد أن ارتفع أكثر من خمسة بالمئة منذ مايو الماضي.

المصدر: "رويترز"