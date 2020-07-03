نمو مبيعات "نيسان" في الصين

قالت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان موتور"، اليوم الجمعة، إن مبيعاتها في الصين نمت 4.5 بالمئة في يونيو الماضي مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

ووفقا للشركة فقد بلغت المبيعات في الصين نحو 136 ألف سيارة، حيث تتعافى أكبر سوق في العالم للسيارات من فيروس كورونا ببطء.

وسوق السيارات الصينية، الأكبر في العالم، هي أحد محاور تركيز "نيسان" في الوقت الذي تكابد فيه الشركة المتعثرة لإصلاح مشكلات ناجمة عن مسعى قوي للتوسع قاده رئيسها المعزول كارلوس غصن.

المصدر: "رويترز"