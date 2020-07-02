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الطاقة الروسية: لا قرار حول تعديلات محتملة على اتفاق "أوبك+"

مال وأعمال

الطاقة الروسية: لا قرار حول تعديلات محتملة على اتفاق
Reuters
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علق وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على مسألة عزم دول تحالف "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية 9.7 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يوليو 2020.

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وقال الوزير، خلال مشاركته في منتدى "فالداي" اليوم الخميس، إنه بموجب الاتفاق العالمي الحالي لخفض إنتاج النفط من المتوقع أن يخفف المنتجون التخفيضات بدءا من أغسطس المقبل.

وأضاف نوفاك أنه لم يجر اتخاذ قرارات بشأن أي تعديلات محتملة على اتفاق "أوبك+".

وأشار إلى أن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن دور تحالفات مثل "أوبك+" لا يزال مهما، خاصة مع وجود العديد من "البجعات السوداء" في السوق.

وأكد الوزير الروسي أن التنسيق، بما في ذلك بين دول تحالف "أوبك+"، يخفف بشكل فعال من الآثار السلبية.

و"البجعة السوداء" هي كناية عن صعوبة التنبؤ بالأحداث النادرة، وبني هذا التشبيه على أن البجع كله أبيض، لكن تم اكتشاف البجع الأسود في أستراليا، بحدث غير متوقع.

المصدر: RT

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