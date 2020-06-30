هبوط معظم أسواق الخليج

هبطت معظم البورصات الرئيسية بمنطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، وقادت السعودية الخسائر على خلفية تراجع أسهم القطاع المالي.

وخسر المؤشر القياسي السعودي 0.9 بالمئة، مع هبوط سهم مصرف "الراجحي" 1.1 بالمئة، ونزول سهم مجموعة "سامبا" المالية 2.7 بالمئة، ليوقف سلسلة مكاسب على مدار ثلاث جلسات بفضل اتفاق اندماج مبدئي مع البنك الأهلي التجاري.

وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي اليوم، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنكمش بنسبة 7.6 بالمئة هذا العام في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي الإمارات فقد مؤشر دبي 0.7 بالمئة مع انخفاض معظم الأسهم المدرجة عليه. وهبط سهم "إعمار" العقارية القيادي 2.2 بالمئة، وتراجع سهم "بنك دبي الإسلامي" واحدا بالمئة.

فيما صعد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، إذ ارتفع سهم بنك "أبوظبي الأول"، أكبر بنوك البلاد، 1.8 بالمئة.

أما في قطر، فقد المؤشر 0.6 بالمئة. ونزل سهم "بنك قطر الوطني" 1.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفعت البورصة المصرية 0.1 بالمئة، وزاد سهم مجموعة طلعت مصطفي للتطوير العقاري 1.2 بالمئة.

المصدر: "رويترز"