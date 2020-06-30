مصر تتفق مع مؤسسة أمريكية على 5 مشروعات مستقبلية

اتفقت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شيري كارلين، على 5 مشروعات مستقبلية بين مصر والوكالة الأمريكية بـ105 مليون دولار.

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وتتعلق هذه المشروعات بقطاعات دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتمكين الفتيات، والحوكمة الاقتصادية، ورقمنة الخدمات الحكومية، والانتقال إلى العاصمة المصرية الإدارية الجديدة، والمحاكم الاقتصادية، وتنمية المحافظات الأكثر احتياجا، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء.

كما بحث الجانبان أيضا، خلال اللقاء، استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين للخمس سنوات القادمة.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أهمية المشروعات المستقبلية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تشجيع استدامة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي.

كما أكدت أهمية هذه المشروعات في زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع الشمول المالي للمرأة والعمل على زيادة تمكينها الاقتصادي في المحافظات الأكثر احتياجا، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص والمجلس القومي للمرأة.

ويصل إجمالي المحفظة الحالية بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية في عدد من المجالات.

وتشمل هذه المجالات الزراعة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، ومن خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: وكالات