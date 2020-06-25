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البورصة المصرية تفقد مليارات الجنيهات

مال وأعمال

البورصة المصرية تفقد مليارات الجنيهات
Reuters
البورصة المصرية
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وفقد رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه، مسجلا 586.8 مليار جنيه.

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وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10،890.48 نقطة، وتراجع كذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4،146.89 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX50 بنسبة 1.06 %، ليغلق عند مستوى 1،688.69 نقطة، وانخفض مؤشر "WEI-EGX100" بنحو 1.04 %، ليغلق عند مستوى 2،165.73 نقطة.

كما انخفض مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 0.97 %، ليغلق عند مستوى 1،384.68 نقطة.

المصدر: وكالات

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