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البورصة المصرية تخسر 265 مليون دولار في يوم واحد

مال وأعمال

البورصة المصرية تخسر 265 مليون دولار في يوم واحد
Reuters
البورصة تفقد 265 مليون دولار في يوم واحد
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على تباين المؤشرات، حيث انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 10935.77 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1283.48 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2048.4 نقطة.

كما انخفض رأس المال السوقى للبورصة بنحو4.3 مليار جنيه (حوالي 265 مليون دولار)، ليغلق عند مستوى 578.7 مليار جنيه، مقابل مستوى 583 مليار جنيه أمس.

(الدولار = 16.2 جنيه)

المصدر: "الأهرام"

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