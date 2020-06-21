الكويت تحاول شد الأحزمة على حساب صندوق الأجيال القادمة

كشف مصدر حكومي كويتي لـ"رويترز" اليوم الأحد، أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان لوقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية لموازنتها.

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وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن 10% سنويا من إيراداتها التي تتأتى في غالبيتها من الصادرات النفطية، لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن هذه الخطوة ستوفر أكثر من مليار دينار (3.25 مليار دولار) في السنة المالية الحالية وحدها، والتي وصفها "بالاستثنائية" في ظل تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط الخام.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية أوردت اليوم الأحد، أن الحكومة وافقت على إرسال مشروع وقف الاستقطاع إلى البرلمان على أن يربط مستقبلا بتحقيق فوائد فعلية في الميزانية العامة بدلا من الوضع الحالي الملزم بالتحويل بصرف النظر عن تسجيل فائض أو عجز.

وأثر انهيار أسعار النفط في ظل جائحة فيروس كورونا التي فرضت إغلاق اقتصادات العالم على اقتصادات معظم دول العالم ولا سيما على اقتصاد الدول الخليجية التي تعتمد على بيع النفط الخام.

المصدر: "رويترز"