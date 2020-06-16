برلماني ألماني يقترح ردا قويا ضد العقوبات الأمريكية على "السيل الشمالي-2"

قال البرلماني الألماني كلاوس إرنست، إن الرد الفوري على العقوبات الأمريكية ضد "السيل الشمالي-2" يجب أن يكون بتطبيق رسوم جمركية على مستوى الاتحاد الأوروبي على الغاز المسال الأمريكي.

وأضاف إرنست، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، أن أية عقوبات أمريكية جديدة على مشروع "السيل الشمالي-2" ستكون تدخلا في سيادة ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن معظم أعضاء البرلمان الألماني يؤيدون استكمال بناء المشروع، الذي يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

واقترح فرض عقوبات على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين تقدموا باقتراح لفرض إجراءات جديدة ضد مشروع "السيل الشمالي-2".

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق قاموا بتقديم مشروع عقوبات جديدة ضد كل من يساهم في مد خط "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع روسي يهدف لمد أنبوبي غاز باستطاعة 55 مليار متر مكعب سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

ويلقى المشروع معارضة من قبل أوكرانيا ودول البلطيق وبولندا والولايات المتحدة، والأخيرة تسعى إلى بيع الغاز المسال الذي تنتجه شركاتها، لدول الاتحاد الأوروبي، والحد من نفوذ الغاز الروسي في السوق الأوروبية.

ويجري حاليا تنفيذ المشروع، وفي نهاية العام الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه ما دفع شركة سويسرية مسؤولة عن مد الأنبوب لوقف مشاركتها في "السيل الشمالي-2".

المصدر: "تاس"