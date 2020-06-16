"هواوي" أكبر مصنع هواتف ذكية في العالم

على الرغم من الضغوطات الأمريكية انتزعت شركة "هواوي" الصينية لقب أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، من منفافستها "سامسونغ" الكورية الجنوبية الرائدة منذ فترة طويلة.

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وجاء ذلك بحسب دراسة تقنية أعدتها مؤسسة Counterpoint Research. ووفقا للمؤسسة فإن "هواوي" تعد أكبر شركة هواتف في العالم، حيث تستحوذ على 19% من السوق، مقابل 17% فقط تسيطر عليها "سامسونغ".

ومن أهم الأسباب التي ساهمت في تفوق "هواوي" على "سامسونغ"، هو تراجع مبيعات "سامسونغ" في أسواق أوروبا، التي ضربتها أزمة فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي أصاب الدول الأوروبية الركود الاقتصادي بسبب كورونا، كانت الصين تشهد تحسنا اقتصاديا منذ مارس الماضي تقريبا بعد الانتهاء من أزمة الفيروس.

إلى جانب أن الشعب الصيني بدأ يشتري منتجات "هواوي" كدعم وطني في ظل الضغوطات التي تتعرض إليها الشركة الصينية من واشنطن.

وتتمتع هواتف "هواوي" بميزات عالية جدا في التصوير، بالإضافة إلى أنها هواتف رخيصة الثمن وتدعم شبكات اتصال 5G.

المصدر: وكالات