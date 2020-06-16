الخزانة الأمريكية: روسيا زادت من شراء السندات الأمريكية بـ 80% في أبريل

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن روسيا زادت من شراء السندات الحكومية الأمريكية في أبريل الماضي بنسبة نحو 80%، لتصل ودائعها إلى 6.85 مليار دولار.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن روسيا اشترت سندات قصيرة الأجل بقيمة 2.84 مليار دولار وسندات طويلة الأجل بقيمة 4.014 مليار دولار.

وكانت روسيا قد خفضت من شراء سندات الدين الحكومي الأمريكية في مارس بـ 3 أضعاف، بعد زيادة شرائها للسندات في يناير وفبراير الماضيين.

ولا تزال اليابان تتصدر قائمة الدول المستثمرة في السندات الحكومية الأمريكية، حيث تبلغ ودائعها 1.266 تريليون دولار، تليها الصين بـ 1.072 تريليون دولار، وبريطانيا (386.5 مليار دولار).

يشار إلى أن روسيا لا تدخل ضمن المستثمرين الـ 30 الكبار في سندات الخزانة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي