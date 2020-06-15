 
مباشر

وزير الطاقة الإماراتي: تخفيضات "أوبك+" كافية ما لم تحدث موجة ثانية من كورونا

مال وأعمال

وزير الطاقة الإماراتي: تخفيضات
AFP KARIM SAHIB
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3to

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إنه يعتقد أن الطلب على النفط سيتعافى بوتيرة تجعل تخفيضات "أوبك+" كافية، ما لم تحدث موجة ثانية من "كوفيد-19".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المزروعي قوله اليوم الاثنين إن لديه ثقة بأن دول "أوبك+" التي أظهرت امتثالا ضعيفا ستفي بتعهداتها بشأن الأهداف المتفق عليها للإنتاج.

ولفت وزير الطاقة الإماراتي إلى أن خطة زيادة طاقة إنتاج النفط لدولة الإمارات إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030 ما زالت قائمة.

وكانت مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، قررت في وقت سابق من هذا الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية يوليو 2020.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا