الجزائر تخفض سعر بيع الغاز لتونس بـ10 بالمائة

أفاد موقع "موازاييك إف إم" بأن السلطات الجزائرية قبلت تخفيض سعر بيع الغاز الطبيعي للبلد الجار تونس بنسبة 10 بالمئة.

ونقل الموقع عن مصادر من وزارة الطاقة التونسية قولها إن المفاوضات حول تجديد عقد شراء الغاز الجزائري أفضت مؤخرا إلى قبول الجانب الجزائري بتخفيض السعر التعاقدي القديم بـ 10 بالمئة، ما سيمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تخفيض كلفة فاتورة شراء الغاز الجزائري، وكذلك التمديد في فترة آجال الدفع من 15 يوم إلى 30 يوم.

وكانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد تقدمت باقتراح للجهات الرسمية الحكومية لدراسة إمكانية مراجعة الصيغة التعاقدية القديمة واعتماد صيغة جديدة، تسمح بالتخفيض من تكلفة شراء الغاز الجزائري.

ودخلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مفاوضات مع شركة "سوناطراك" الجزائرية في شهر أبريل 2018 وتواصلت إلى يونيو 2020 وتوجت باتفاق بين الطرفين تم من خلاله ضبط احتياجات تونس من الغاز الجزائري للفترة 2020-2030، وذلك بالمحافظة على الكميات التعاقدية الحالية والمقدرة بـ 2 مليار و500 مليون متر مكعب سنويا للفترة 2020-2025، والرفع من الكميات التعاقدية إلى 3 مليارات متر مكعب للفترة 2026-2029.

كما يقضي الاتفاق المبرم بين الطرفين بتعديل الكميات التعاقدية اليومية خلال الفترة الصيفية لتصل إلى 11 مليون متر مكعب خلال شهري يوليو وأغسطس.

المصدر: "موزاييك إف إم"