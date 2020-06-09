الأردن يعفي المواطنين من رسوم دخول البتراء حتى نهاية العام

قرر مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي في الأردن اليوم الثلاثاء، إعفاء الأردنيين من رسوم الدخول إلى المدينة الأثرية حتى نهاية العام الحالي.

وقال رئيس المجلس سليمان الفرجات، إن "القرار جاء تشجيعا للسياحة المحلية لزيارة مدينة البتراء والاستمتاع بآثارها".

وبحسب الفرجات، فإن "الإعفاء من رسوم التذكرة يشمل الدخول إلى المدينة الأثرية واستخدام المرافق السياحية والصحية الموجودة داخلها مجانا وزيارة متحفها".

وأضاف، أن "السلطة بحثت مع القطاع السياحي في المدينة تطوير منتج سياحي يلائم السياح المحليين، وإيجاد مسارات جديدة، وتوفير عروض تشجيعية".

ويكون الدخول للمدينة الأثرية خلال فصل الصيف اعتبارا من الساعة الـ6 صباحا ولغاية الـ6 مساء، بينما سيكون الدخول متاحا لمتحف المدينة من الساعة 8:30 صباحا.

المصدر: "وكالات أردنية"