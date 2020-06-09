العراق يطلب من مشتري النفط من آسيا التخلي عن عدة شحنات

طلبت شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، من بعض المشترين الآسيويين التخلي عن واردات النفط من ماركة Basrah المحدد شحنها في الفترة من يونيو إلى يوليو.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "الشركة العراقية سألت المستوردين، هل يمكنهم النظر في إمكانية عدم استلام بعض شحنات النفط الخام بموجب العقود لهذه الأشهر".

وتضيف الوكالة، أن مستوردا واحدا على الأقل لم يرغب في التخلي عن التوريد، وأن آخر سيوافق على الأرجح على تلبية الطلب، وسيبحث في الوقت نفسه عن بدائل فورية في السوق.

وتم طرح هذا الطلب بعد أن أصبح العراق، إلى جانب بعض الدول الأخرى، محط اهتمام فيما يتعلق بالوفاء بشروط اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج.

المصدر: نوفوستي