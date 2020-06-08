بحث علمي: الاقتصاد الأمريكي أنهى أطول نمو له في التاريخ في فبراير

أشار المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الأمريكي إلى أن الاقتصاد الأمريكي أنهى أطول نمو له في التاريخ في فبراير، قبل أن يصيبه الركود بسبب جائحة كورونا في مارس.

وقال المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية إن باحثيه "توصلوا إلى أن الحجم الذي لم يسبق له مثيل للانخفاض في التوظيف والإنتاج ونطاق انتشاره في الاقتصاد بكامله، يبرر توصيف هذه الحلقة بأنها ركود، حتى إذا اتضح أنها أقصر من انكماشات سابقة".

وهبط الناتج المحلي الأمريكي 4.8 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الربع الثاني انخفاضا أسوأ على أساس سنوي، ربما يبلغ 20 بالمئة أو أكثر.

وارتفع معدل البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 14.7 بالمئة في أبريل و13.3 بالمئة الشهر الماضي.

المصدر: رويترز