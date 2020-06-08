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نوفاك يؤكد ضرورة تنفيذ التزامات اتفاق أوبك+

مال وأعمال

نوفاك يؤكد ضرورة تنفيذ التزامات اتفاق أوبك+
Reuters
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أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري الحادي عشر لأوبك والدول غير الأعضاء، على ضرورة تنفيذ التزامات اتفاق أوبك+.

وقال نوفاك: "تم النظر في الوضع في السوق، وتم تحديد الإجراءات اللاحقة لتحقيق الاستقرار في السوق. في الوقت الحالي، من مصلحة جميع المشاركين في السوق أن يتعافي الاقتصاد العالمي، ويتوازن العرض والطلب".

وأوضح أن قرار تمديد خفض الإنتاج، كان ضروريا للحصول على إمكانية التكهن بوضع السوق لاحقا وشدد على أن تحقيق هذا التوازن، مفيد لجميع الأطراف، ولا يضر أي دولة.

وقال: "مهمتنا هي متابعة الوضع في السوق بعناية ومراقبته على أساس شهري لضمان التوازن".

المصدر: موقع وزارة الطاقة الروسية

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