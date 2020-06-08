بوتين يكلف الحكومة بإنشاء صندوق لدعم الأطفال

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الحكومة بدراسة إنشاء صندوق لمساعدة الأطفال الذين يحتاجون أدوية باهظة الثمن.

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وأيد الرئيس الروسي فكرة إنشاء صندوق لمساعدة الأطفال، الذين يعانون من أمراض خطيرة ويحتاجون إلى أدوية باهظة الثمن.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده بوتين اليوم مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا.

وتعمل روسيا على اتخاذ إجراءات لدعم الأسرة والأطفال، حيث تحصل الأسرة الروسية عند ولادة الطفل الأول على 466617 روبلا (نحو 7600 دولار)، وعند ولادة الطفل الثاني تحصل على 150 ألف روبل أخرى (2400 دولار).

ومنذ عام 2007، وبهدف دعم الأسرة وزيادة النسل في روسيا، تقدم الحكومة ما يسمى بـ "مخصصات الأمومة"، وهي نوع من الدعم المالي من جانب الحكومة لكل عائلة.

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