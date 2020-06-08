روسيا تستعد لافتتاح الموسم السياحي

أعرب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، عن استعداده لافتتاح الموسم السياحي بشكل تدريجي في روسيا، أي رفع القيود في المناطق السياحية لكن مع فرض ضوابط.

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وقال ميشوستين، خلال اجتماعي حكومي، إن العديد من المراكز الطبية السياحية، التي تمتلك التراخيص اللازمة، استأنفت عملها في 1 يونيو الجاري.

وأشار إلى أنه تم وضه خطة بشأن رفع قيود العزل والحجر عن السياحة في روسيا بشكل تدريجي.

وفي وقت سابق حث ميشوستين الروس على عدم التسرع في التخطيط للرحلات الخارجية، حيث يجب استبعاد خطر إعادة حمل الفيروس إلى البلاد.

ونصح ميشوستين الروس بقضاء الإجازات الصيفية في روسيا، خاصة وأن المنتجعات ستستأنف عملها في العديد من المناطق في يونيو 2020.

المصدر: "إنترفاكس"