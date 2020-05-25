رئيس الوزراء الروسي يحث المواطنين على عدم التسرع في وضع خطط لقضاء العطلة في الخارج

توجه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، بطلب إلى المواطنين، في خطوة تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا في روسيا.

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وحث ميشوستين، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي لمكافحة انتشار كورونا، الروس على عدم التسرع في التخطيط للرحلات الخارجية، حيث يجب استبعاد خطر استيراد الفيروس.

وقال: "لقد تم إحراز بعض التقدم في مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، لكن دعونا نتذكر أن عدوى الفيروس تم استيرادها من الخارج، لذلك أعتبر أنه من المستحسن الامتناع على الرحلات السياحية إلى خارج (روسيا)".

وأشار إلى أن موسم العطلات التقليدي يقترب، وبدأ الناس بالفعل يفكرون في تنظيم عطلاتهم، ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه بعض الدول عن تخفيف التدابير التقييدية وافتتاح موسم العطلات هذا الصيف، لكن منظمة الصحة العالمية ما تزال تعتبر خطر انتشار الوباء مرتفعا، كما أنها لم توص برفع القيود المفروضة على السفر الدولي.

وقال: "أطلب من مواطنينا عدم التسرع، فبسبب رحلة لعدة أيام يمكن دفع ثمن كبير، لذلك يجب استبعاد خطر استيراد العدوى مجددا، من المهم الحفاظ على الصحة وعدم تعريض من نحب للخطر".

ونصح ميشوستين الروس بقضاء الإجازات الصيفية في روسيا، خاصة وأن المنتجعات ستستأنف عملها في العديد من المناطق اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.

المصدر: "تاس"