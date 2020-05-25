أكاديمي متخصص يحدد موعدا للانتصار على الجائحة في روسيا

رأى رئيس مركز باكوليف لأبحاث جراحة القلب والأوعية الدموية، وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم ليو بوكيرييا، أن الانتصار على وباء الفيروس التاجي يمكن إحرازه قبل حلول الخريف.

وقال الأكاديمي في مقابلة بالخصوص: "أعتقد أننا سنهزم هذه العدوى بحلول نهاية الصيف".

وكانت آنا بوبوفا، مديرة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، قد أكدت في وقت سابق أن الوضع مع الوباء في روسيا قد استقر، مشيرة إلى أن التوقعات والآفاق "مستقرة ومزدهرة"، وأن 44 منطقة جاهزة أو يمكن أن تبدأ قريبا في رفع القيود.

وحذرت بوبوفا في الوقت ذاته، من أن عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي المسجلة في روسيا في اليوم الواحد سيزداد، على الرغم من انخفاض حالات الإصابة، وذلك لأن ذروة الوفيات أثناء الوباء تأتي في وقت متأخر عن ذروة المرض.

المصدر: نوفوستي