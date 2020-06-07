المكسيك: لن نمدد خفض إنتاج النفط حتى نهاية يوليو

أعلنت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي أن بلادها لن تمدد خفض إنتاج النفط حتى نهاية يوليو ضمن اتفاق مجموعة "أوبك+" للدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك.

وجاءت تصريحات الوزيرة المكسيكية في أعقاب اتفاق "أوبك+" على تمديد خفض إنتاج النفط بـ 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو.

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وذكر بعض الوزراء، بمن فيهم وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والروسي ألكسندر نوفاك أن الاتفاق تم بالإجماع.

يذكر أن موقف المكسيك كان من بين العوائق الرئيسة أمام عقد الصفقة الحالية لخفض الإنتاج في أبريل الماضي، حيث أنها لم توافق على خفض الإنتاج بـ 300 ألف برميل، كما طالبت الدول الأخرى، وتمت تسوية الخلافات بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعوض عن الحصة المكسيكية، فيما ستقلص مكسيكو إنتاجها بـ 100 ألف برميل فقط.

المصدر: رويترز