من منطقة الغاب.. الحكومة السورية تطلق خطة زراعية "إسعافية" لمواجهة العقوبات

في اجتماع استثنائي ضم عددا من الوزراء في محافظة حماة السورية، أطلق رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس خطة زراعية "إسعافية واستراتيجية" لمواجهة العقوبات والحصار.

ومن منطقة الغاب، التي تعد أهم المناطق الزراعية السورية، جاء الإعلان عن الخطة خلال لقاء نوعي ترأسه خميس وضم عددا من الوزراء والمسؤولين الزراعيين في المحافظات.

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في "فيسبوك"، أنه تم إطلاق "الخطة الزراعية الإسعافية والاستراتيجية في المحافظات بداية من منطقة الغاب لمواجهة العقوبات والحصار الاقتصادي بالاعتماد أولا على الزراعة والإنتاج الزراعي أساس وجوهر الاعتماد على الذات".

وقالت إن الخطة الزراعية هي "العنوان الأهم في التصدي لإجراءات الحصار والاعتماد على الذات".

وأفادت رئاسة الوزراء بأنه منذ زيارة الحكومة العام الماضي إلى منطقة الغاب "عملت وزارة الزراعة على وضع رؤية تطويرية لهذه المنطقة وفق ثلاث مراحل سريعة ومتوسطة واستراتيجية"، وأكدت أنه "سيتم تنفيذ المرحلة السريعة بدءا من الغد".

وعن قطاع الدواجن الذي قال إنه يمر "بأصعب الظروف نتيجة مفرزات الحرب والحصار"، أكد خميس أنه "تم وضع رؤية شاملة لتطوير عمل قطاع الدواجن وتأمين مستلزمات عمله".

وأشار إلى أن "المعنيين في قطاع الزراعة سيكونون في كل مدجنة لمعرفة متطلباتها للعودة للعمل والإنتاج".

ووعد رئيس مجلس الوزراء بأن تستمر حكومته بتوزيع المنح الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة "بشكل كبير مهما احتاجت من مبالغ".

ووصف مشاريع مثل الزراعات الأسرية ومشروع المرأة الريفية والتربية المنزلية للأسماك والتربية الأسرية للدواجن بأنها "من أهم المشاريع التي تبني اقتصاد قادر على مواجهة ظروف الحرب والحصار".

وكلف خميس وزارة الزراعة "التنسيق مع جميع الوزارات لوضع خطة لاستثمار الحيازات التي تملكها من أراضي وأملاك قابلة للزراعة واستثمارها"، إضافة إلى "الاستفادة من الأراضي الملحقة بالمباني الحكومية واستثمارها أيضا بالزراعة".

كما كلف مديريات الزراعة بوضع قاعدة بيانات لإحصاء الأراضي غير المستثمرة زراعيا و"مساعدة الفلاحين باستثمارها من خلال تحديد متطلبات زراعتها ووضع برنامج تنفيذي ومادي لهذا الغرض"، كذلك طالب بإعادة "استثمار كل منشأة حكومية للإنتاج الحيواني توقفت عن العمل وإعادتها للعمل خلال هذا العام والعام القادم وتعويض الفاقد من الثروة الحيوانية للقطاعين العام والخاص والذي تسببت به الحرب".

وطلب خميس من كل مدير أن يكون "قائدا زراعيا في محافظته لتنفيذ رؤية الدولة بالزراعة وتأمين متطلبات زراعة كل أرض صالحة للزراعة انطلاقا من واقع كل محافظة".

وخلال الاجتماع الذي قال رئيس الوزراء السوري إنه يأتي بتوجيه من الرئيس بشار الأسد قال خميس إن الحكومة "ستزور الفلاح أينما كان وستأخذ بيده لاستثمار أرضه بالشكل الأمثل".

المصدر: RT