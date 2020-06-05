القاهرة: ندرس أحوال المصريين العائدين من الخارج لمساعدتهم على التأقلم

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل حاليا على دراسة أحوال العائدين الاقتصادية، من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم من أجل مساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية في الحكومة أمس الخميس، حيث ترأس الاجتماع رئيس الوزراء.

وقام مدبولي باستعراض الجهود التي قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية لإعادة المصريين العالقين من عدة دول حول العالم.

من جهتها اقترحت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات "لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين فى مجالات العمل المختلفة".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدرRT