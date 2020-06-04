 سفير: واشنطن لن تتمكن من وقف بناء "السيل الشمالي-2"

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة لن تتمكن من وقف بناء خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا "السيل الشمالي-2".

وأضاف السفير، في حديث تلفزيوني، ردا على سؤال بخصوص هل تستطيع الولايات المتحدة وقف بناء خط الأنابيب الروسي: "لو قلنا بحسم وبشكل مختصر، لا لن تتمكن".

ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ويلقى المشروع معارضة قوية من جانب عدة دول بينها بولندا وأوكرانيا وكذلك الولايات المتحدة التي تروج بنشاط لغازها الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي.

في نهاية العام الماضي، اعتمدت واشنطن ميزانية دفاع تنص على عقوبات ضد الشركات المشاركة في بناء خط "السيل الشمالي-2"، على إثر ذلك أوقفت شركة Allseas السويسرية، التي مدت خط أنابيب الغاز، على الفور مشاركتها في تنفيذ المشروع.

المصدر: "نوفوستي"