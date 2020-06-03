أسهم أوروبا تصعد بدعم من تحسن في البيانات وقفزة لشركات التأمين

قفزت أسهم شركات التأمين يوم الأربعاء، بعد أن قالت "أكسا" الفرنسية إنها ستدفع توزيعات، في حين حفز تحسن في البيانات العالمية الرهانات على تعاف اقتصادي من أزمة فيروس كورونا بخطى أسرع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوياته منذ السادس من مارس، إذ تفوق أداء المؤشر داكس الألماني على بقية أسواق الأسهم في أوروبا بصعوده 3.9 بالمئة.

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وسجل المؤشر الألماني أعلى مستوى إغلاق له منذ 27 فبراير، وهو الآن منخفض 9.5 بالمئة فقط عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأداء الأسواق الأوروبية قوي منذ بداية الأسبوع، إذ خففت عدة دول إجراءات العزل المشددة، في حين ساعدت الآمال في مزيد من التحفيز وتطورات مشجعة بشأن علاج محتمل لـ"كوفيد-19" المؤشر ستوكس 600 على التعافي بأكثر من 37 بالمئة من أدنى مستوياته في مارس.

وأظهر مسح أن قطاع الخدمات في الصين عاد للتعافي في مايو، في حين أشارت بيانات من منطقة اليورو إلى أن المرحلة الأسوأ من الآثار الاقتصادية للجائحة انتهت.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا يوم الخميس ومن المتوقع أن يزيد مشترياته من السندات بمقدار 500 مليار يورو.

وقادت أسهم شركات التأمين وصناعة السيارات والبنوك والسفر والترفيه المكاسب، إذ ارتفعت ما بين 3.8 بالمئة و6.8 بالمئة.

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وقفز سهم أكسا 10.4 بالمئة بعد أن قالت إنها ستدفع توزيعات للمساهمين عن عام 2019، كما ارتفعت أسهم أليانز وبرودنشال وجنرالي ما بين 7.5 بالمئة و8.5 بالمئة.

وصعد سهم رينو 10.5 بالمئة بعد أن أتمت قرضا بقيمة خمسة مليارات يورو (5.60 مليار دولار) من الحكومة الفرنسية ومع تحديث جولدمان ساكس توصيته لسهم الشركة إلى "شراء".

وربح سهم لوفتهانزا 7.7 بالمئة بعد أن تعهدت شركة الطيران الألمانية بتكثيف إجراءات إعادة الهيكلة بعد أن سجلت خسارة صافية في الربع الأول من العام بلغت 2.1 مليار يورو (2.35 مليار دولار).

المصدر: رويترز