سوريا تطرح مناقصة دولية باليورو

قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية طرحت مناقصة دولية جديدة لشراء 50 ألف طن من فول الصويا وكمية مماثلة من الذرة.

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وأضاف المتعاملون، أن المناقصة ستغلق في 24 يونيو الجاري. ويتعين تقديم العروض باليورو.

وأغلقت مناقصتان سابقتان لشراء 50 ألف طن من فول الصويا، و50 ألف طن من الذرة في 12 و24 مايو الماضي. وقال متعاملون إنهم يعتقدون أنه لم تنفذ عمليات شراء.

وتطلب المناقصة الجديدة تسليم فول الصويا والذرة في غضون أربعة أشهر من تأكيد عقد التوريد، أو عقب فتح خطاب الائتمان للشراء.

المصدر: "رويترز"