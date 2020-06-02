الخطوط القطرية تحذر "إيرباص" و"بوينغ"

حذر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية ،أكبر الباكر، اليوم الثلاثاء، شركتي "إيرباص" و"بوينغ" من رفض طلبات شركة الطيران القطرية بتأجيل تسلم طائرات.

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وقال الباكر لوكالة "رويترز"، إننا "نتفاوض مع (بوينغ) و(إيرباص) لتلبية طلبنا للتأجيل، ونأمل في أن يلتزم كلا المنتجين".

وأضاف أن الشركتين"لا تملكان بديلا عن القبول، وإذا جعلا الالتزام صعبا.. لن نقوم بالعمل معهما مجددا".

ولفت إلى أن الخطوط القطرية ستبيع 5 طائرات من طراز "737 ماكس" جرى تسلمها بالفعل.

وعن وضع الشركة المالي في ظل أزمة كورونا، قال: "ما زلنا نستخدم الاحتياطي النقدي للعمليات، ونفحص أدوات مختلفة، من بينها التمويل المصرفي".

كذلك أكد أن الخطوط القطرية لم تطلب من الحكومة القطرية أي دعم مالي حتى الآن، مشيرا إلى أنه يصعب تقدير متى ستعود الشركة لتحقيق الربحية.

ورجح الباكر أن تقوم الشركة بتسريح ما لا يقل عن 20% من موظفيها بسبب تراجع الأنشطة في ظل أزمة كورونا.

المصدر: "رويترز"