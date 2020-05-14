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الخطوط القطرية تخطط لخفض 20% من كادرها

مال وأعمال

الخطوط القطرية تخطط لخفض 20% من كادرها
Reuters
الخطوط القطرية تخطط لخفض 20% من كادرها
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قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن الشركة ستسرح ما يقرب من 20% من العاملين فيها، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.

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"رويترز": "الخطوط الجوية القطرية" تخطط لخفض كبير في الوظائف

وجاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجراها الرئيس التنفيذي للشركة القطرية أمس الأربعاء.

وأضاف أن الخفض "قرار شديد الصعوبة"، لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك "بديلا آخر".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن الخطوط القطرية ستقوم بخفض أعداد كبيرة من الوظائف تشمل أطقم الضيافة.

المصدر: "رويترز"

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