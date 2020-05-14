الخطوط القطرية تخطط لخفض 20% من كادرها

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن الشركة ستسرح ما يقرب من 20% من العاملين فيها، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.

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وجاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجراها الرئيس التنفيذي للشركة القطرية أمس الأربعاء.

وأضاف أن الخفض "قرار شديد الصعوبة"، لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك "بديلا آخر".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن الخطوط القطرية ستقوم بخفض أعداد كبيرة من الوظائف تشمل أطقم الضيافة.

المصدر: "رويترز"