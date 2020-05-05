"رويترز": "الخطوط الجوية القطرية" تخطط لخفض كبير في الوظائف

قالت شركة "الخطوط الجوية القطرية" إنها تنوي خفض عدد كبير من الوظائف بسبب القيود على السفر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

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ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة أصدرت إخطارا أبلغت فيه أطقم الضيافة بأن يستعدوا لتسريحات قادمة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"الخطوط الجوية القطرية"، أكبر الباكر، في الإخطار إلى أطقم الضيافة، حسبما نقلته الوكالة: "علينا أن نواجه واقعا جديدا حيث أغلقت حدود كثيرة وهو ما أدى إلى إغلاق الكثير من وجهاتنا ووقف تحليق طائرات... بينما لا يلوح في الأفق تغيير إيجابي فوري".

وأضاف: "الحقيقة أننا ببساطة لا يمكننا الاستمرار مع الأعداد الحالية ونحتاج إلى الاستغناء على عدد كبير من الوظائف بما يشمل أطقم الضيافة".

وأكد متحدث باسم الخطوط القطرية أنه يجري الاستغناء عن عدد من الوظائف بسبب تداعيات جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال المتحدث لـ"رويترز": "التأثير الذي لا نظير له على صناعتنا تسبب في تحديات كبيرة لكل شركات الطيران، ويجب علينا أن نتحرك بشكل حاسم لحماية مستقبل نشاطنا".

ولم يذكر الإخطار أو المتحدث باسم الشركة عدد الوظائف التي سيجري خفضها.

وفي مارس الماضي قالت الخطوط القطرية، وهي واحدة من بين عدد قليل من شركات الطيران العالمية التي ما زالت تسير رحلات منتظمة، إنها تسحب من احتياطياتها النقدية وستسعى في نهاية المطاف للحصول على دعم من الحكومة.

المصدر: رويترز