أسعار النفط تصعد مدعومة من تخفيضات إنتاجية محتملة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث لقيت دعما من أنباء حول اقتراب دول مجموعة "أوبك+" من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لمدة شهر أو شهرين.

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واتفقت دول "أوبك+" في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو من 2020، عقب انهيار الطلب من جراء جائحة كورونا.

وبموجب الاتفاق ستقوم دول مجموعة "أوبك+" بخفض التقليصات في النصف الثاني من العام الجاري، لكن مصادر قالت إن المجموعة تبحث تمديد التخفيض الحالي (9.7 مليون برميل يوميا) إلى ما بعد يونيو 2020.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 35.75 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.87% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 38.70 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها نحو 1% عن سعر التسوية السابق.

ومن المخطط أن تعقد دول "أوبك+" اجتماعا في النصف الأول من الشهر الجاري لبحث أسواق النفط وتخفيضات الإنتاج.

المصدر: "نوفوستي"