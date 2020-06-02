روسيا.. انخفاض إنتاج النفط في مايو بنحو 16%

أظهرت بيانات أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض في شهر مايو الماضي بنسبة 15.5% عن مستواه قبل عام، إلى 39.7 مليون طن، وفقا لوكالة "إنترفاكس".

ومنذ بداية العام الجاري تم إنتاج قرابة 226.48 مليون طن من النفط، بانخفاض نسبته 2.6% عن الفترة نفسها من 2019.

فيما بلغ إنتاج الغاز خلال الشهر الماضي 52.58 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 14.5% عن مستواه للفترة نفسها قبل عام.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 293.26 مليار متر مكعب.

وتقوم روسيا بموجب اتفاق "أوبك+" بخفض إنتاجها النفطي بواقع 2.5 مليون برميل يوميا، إلى 8.5 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من العام الجاري، وذلك بهدف دعم أسعار النفط العالمية.

المصدر: "إنترفاكس"